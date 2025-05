Meret rinnova a 25 milioni l’anno fino al 2027 manca solo l’ufficialità

Alex Meret si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il Napoli: rinnovo fino al 2027 per 2,5 milioni all’anno! Questo accordo non solo conferma la fiducia nella giovane promessa azzurra, ma sottolinea anche la volontà del club di costruire una squadra solida e competitiva. In un momento in cui i top portieri sono sempre più richiesti, il Napoli punta su un talento che potrebbe rivelarsi decisivo. Sarà la stagione della grande svolta?

Dopo l’annuncio della permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ora è tempo di pensare non solo al calciomercato estivo, ma anche ai rinnovi di contratto. E tra questi c’è sicuramente Alex Meret, che, salvo sorprese, resterà anche per la prossima stagione un calciatore azzurro. Meret rinnova a 2,5 milioni l’anno fino al 2027. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive: Si attende l’annuncio anche per il rinnovo di Alex Meret, campione d’Italia però a scadenza. Ancora per poco: tutto è pronto e in attesa di comunicazione ufficiale. E il giornalista Nicolò Schira su X ha specificato in merito: Si prevede il prolungamento di contratto di Alex Meret fino al 2027 (2,5 milioni all’anno). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Meret rinnova a 2,5 milioni l’anno fino al 2027, manca solo l’ufficialità

Cerca Video su questo argomento: Meret Rinnova 25 Milioni Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, il mercato secondo Conte: De Bruyne fatto, ora Zhegrova. E Meret rinnova; Monte ingaggi e stipendi Napoli 2024/2025; Napoli campione d’Italia, ma il valore della rosa è diminuito da inizio stagione; REPUBBLICA - Napoli, conclusa la trattativa per il rinnovo di Meret: accordo fino al 2027. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Meret rinnova a 2,5 milioni l’anno fino al 2027, manca solo l’ufficialità

Come scrive ilnapolista.it: Il portiere del Napoli Alex Meret rinnoverà il suo contratto con gli azzurri fino al 2027, manca solo l'ufficialità.

RAI - Rinnovo Meret, c'è accordo sulla durata: manca un 25% per chiudere la trattativa

Si legge su msn.com: "Quanto chiede Meret, al momento, per rinnovare? Posso dirvi che esiste un 25% di distanza tra domanda ed offerta. C'è un sensibile ottimismo, comunque, perché il Napoli vuole andare avanti con ...

Napoli, per Meret rinnovo fino al 2027: andrà a guadagnare circa 2.5 milioni annui

Da m.tuttomercatoweb.com: Il suo agente, Pastorello, spingeva per un contratto più lungo con un inevitabile aumento di stipendio (oggi Meret ha un ingaggio di circa 2 milioni a stagione), ma alla fine pare che si arriverà alla ...