Meret-Napoli avanti insieme | il rinnovo è a un passo

Il legame tra Alex Meret e il Napoli si sta rafforzando: il rinnovo è a un passo! In un periodo in cui la stabilità è fondamentale per costruire una squadra competitiva, la conferma dell'estremo difensore rappresenta un chiaro segnale di fiducia. Mentre il calcio italiano cerca di tornare ai vertici europei, mantenere i talenti in casa è cruciale. Non perdere il punto di vista di uno dei protagonisti del futuro partenopeo!

Alex Meret e il Napoli, la storia è destinata a continuare. Il contratto dell’estremo difensore friulano . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Meret-Napoli, avanti insieme: il rinnovo è a un passo

Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli

Il Milan sta puntando su Alex Meret, portiere titolare del Napoli, nel tentativo di assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione.

