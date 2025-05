Meret e Svilar tra scadenze rinnovi mancati e sogni social di mercato | il punto sulle due vicende

Nel vibrante panorama della Serie A, Alex Meret e Mile Svilar si ritrovano al centro di un intricato gioco di mercato. Con 16 clean sheet a testa, entrambi i portieri si candidano a diventare i protagonisti delle trattative estive, tra rinnovi mancati e sogni di mercato dei tifosi. Chi avrĂ la meglio? Scopri come le scelte di questi talenti potrebbero influenzare il futuro delle loro squadre e rivoluzionare la lotta per il titolo!

I due portieri diventano protagonisti di un intreccio di mercato fatto di mancati rinnovi e sogni dei tifosi: il punto sulle trattative I due migliori portieri della Serie A sono stati loro: Alex Meret e Mile Svilar. Entrambi hanno collezionato 16 clean sheet, vale a dire che per 16 volte hanno mantenuto la porta inviolata in Serie A. Il portiere del Napoli è stato anche il meno battuto d’Europa in tutti i campionati, mentre quello della Roma ha vinto il premio come MVP nel suo ruolo. Il classe ’97 friulano ha chiuso con 25 gol incassati e 18 cleansheet in tutte le competizioni, su 35 presenze. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Meret e Svilar tra scadenze, rinnovi mancati e sogni social di mercato: il punto sulle due vicende

Cerca Video su questo argomento: Meret Svilar Scadenze Rinnovi Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

CDM - Napoli, incerto il futuro di Meret: seguiti Svilar e Milinkovic-Savic per la porta; CdM - Meret ancora in stand by: il Napoli si cautela con Svilar e Milinkovic; Meret verso l’addio: il Napoli pesca in Serie A i possibili sostituti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

CDS - Napoli, pronto il rinnovo di Meret: si attende la comunicazione ufficiale

Da napolimagazine.com: Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, si attende l’annuncio anche per il rinnovo del portiere del Napoli, Alex Meret, campione d’Italia però a scadenza. Ancora per poco: tutto è pronto e i ...

Calciomercato Napoli, pronti i rinnovi di Kvaratskhelia e Meret

Lo riporta ilmattino.it: Kvaratskhelia e Meret sono tra i protagonisti di questo ... di De Laurentiis adesso deve concentrarsi su alcuni contratti in scadenza o che comunque ballano in capo al club azzurro.

Meret, cosa filtra sul rinnovo: spunta un ostacolo da superare

Scrive informazione.it: Il portiere campione d’Italia è in scadenza di contratto entro un mese e spunta un ultimo ostacolo per il rinnovo: di cosa si tratta Alex Meret è in scadenza di contratto. Il prossimo 30 giugno il suo ...