Mercoledì Jenna Ortega | La mia outsider si ritrova la sua faccia sulle tazze e sui cereali lo odierebbe

Jenna Ortega, la protagonista di "Mercoledì", si trova a riflettere su un paradosso affascinante: il suo personaggio, un'outsider ribelle, ora è un'icona di successo. Con la sua faccia su tazze e scatole di cereali, la serie di Netflix sta ridefinendo il concetto di popolarità. Questo fenomeno non solo conquista gli schermi, ma invita a riflettere su cosa significhi davvero essere un outsider in un mondo che celebra le differenze.

L'attrice latina ha parlato della natura di outsider del suo personaggio che cozza con le conseguenze dell'incredibile successo dello show prodotto da Netflix. Il successo stellare della prima stagione di Mercoledì ha spinto i dirigenti Netflix a mettere in cantiere rapidamente nuovi episodi dello show firmato da Tim Burton, ma la protagonista Jenna Ortega si è espressa contro la commercializzazione della serie spiegando che la "vera" Mercoledì la odierebbe. In una nuova intervista con Harper's Bazaar, Jenna Ortega ha spiegato quanto sia lontana la natura del suo personaggio dall'idolatria imposta dalla fama dicendo: "Non le importa niente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mercoledì, Jenna Ortega: "La mia outsider si ritrova la sua faccia sulle tazze e sui cereali, lo odierebbe"

