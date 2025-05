Mercogliano paura in via Matteotti | investito un bambino sul monopattino

Attimi di panico a Mercogliano: un bambino investito mentre sfrecciava sul suo monopattino in via Giacomo Matteotti. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, specialmente con l'aumento dell'uso di mezzi alternativi da parte dei più giovani. È fondamentale riflettere su come rendere le nostre strade più sicure per i piccoli utenti della strada. La comunità è chiamata a unirsi per promuovere una cultura della prudenza e della responsabilità .

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Mercogliano, dove un bambino è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva via Giacomo Matteotti su un monopattino. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 18. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia municipale, il piccolo sarebbe stato urtato da un’auto diretta verso il centro cittadino. Il conducente, resosi immediatamente conto dell’accaduto, si è fermato e ha prestato i primi soccorsi, collaborando con le autorità intervenute. Sul luogo è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118, che ha trasportato il bambino al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mercogliano, paura in via Matteotti: investito un bambino sul monopattino

