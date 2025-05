Mercato Wagner oggi una bottega si espande | Nasce il nostro Bistrot Pedol

Oggi il mercato Wagner di Milano accoglie una nuova gemma: il Bistrot Pedol, un'estensione della storica Pescheria Pedol. Questa apertura non è solo un tributo alla tradizione, ma segna l'inizio di un trend che celebra la convivialità e la qualità del cibo fresco. Immaginate di gustare piatti preparati con pesce di prima scelta in un’atmosfera ricca di storia. È un’esperienza che non potete perdere!

Milano – Un nuovo spazio apre oggi all ’interno del mercato comunale coperto di Wagner che, nato nel 1929, è il più antico della città. A dare vita a questa postazione è la Pescheria Pedol, quasi centenaria, che esiste da allora: adesso la bottega si allarga dando vita al “Bistrot Pedol“, un luogo in cui il cliente può non solo acquistare pesce fresco ma anche trovare piatti già preparati. Oltre al pesce, vassoi raffinati con frutti di mare. “Sarà una vetrina di gusto all’interno del mercato – spiegano i promotori –, dove la qualità della materia prima incontrerà il sapere e le abilità dei professionisti della cucina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mercato Wagner, oggi una bottega si espande: “Nasce il nostro Bistrot Pedol”

