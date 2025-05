Mercato show e desideri esauditi Conte sedotto da Napoli

Il Napoli è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia! Con Antonio Conte alla guida, la squadra punta dritta a conquistare i trofei più ambiti. La collaborazione con De Laurentiis promette una campagna acquisti scintillante, un segnale chiaro che il club vuole tornare protagonista in Italia e in Europa. Quest'anno, i sogni non sono solo desideri: sono obiettivi tangibili da raggiungere! La città è in fermento, preparati a vivere un'estate di emozioni!

Tempo di lettura: 3 minuti Napoli festeggia. Antonio Conte resta alla guida degli azzurri. Con il presidente De Laurentiis più che mai pronto ad assecondarne le richieste. Un patto di ferro che fa da preludio ad una campagna acquisti che si preannuncia super. Tenendo di fronte 4 obiettivi: Champions, Supercoppa, Coppa Italia e, come tiene a sottolineare il tecnico, la difesa dello scudetto. Sventato il passaggio del mister alla Juve (grazie anche al pressing della moglie, Elisabetta), si è scatenato l'entusiasmo dei tifosi azzurri. " La cosa importante – spiega De Laurentiis – è fare un consuntivo a fine stagione e anche quali saranno gli obiettivi comuni.

