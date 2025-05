Mercato Napoli | De Bruyne David Gyokeres Moise Kean Frattesi Corsera

Il mercato del Napoli è in pieno fermento e le voci su nomi prestigiosi come De Bruyne e Frattesi fanno sognare i tifosi. Con De Laurentiis, Conte e Manna al timone, la squadra partenopea punta a costruire un futuro scintillante. L'arrivo di talenti come Gyokeres e Kean potrebbe segnare una svolta decisiva in Serie A. Preparati a vivere un'estate di trattative incalzanti e colpi di scena!

Mercato Napoli: De Bruyne, Gyokeres, Moise Kean, Frattesi (Corsera) Ci sono già i programmi per il Napoli del futuro prossimo. De Laurentiis, Conte e Manna hanno parlato anche di questo negli ultimi giorni. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Il mercato è già in fermento: De Bruyne è un affare in via di conclusione, David del Lille è una trattativa aperta ed è partita la caccia a Gyokeres, la punta dello Sporting Lisbona. Piace Kean, e tra i profili preferiti c’è Frattesi. Oggi Conte torna a Torino, la città che lo ha fatto vacillare. In buona sostanza, la partenza in pole deve essere non soltanto dettata dalla classifica ma da una società strutturata come top club: campi sportivi, centro di allenamento adeguati, condizioni di comfort per i giocatori che seguono il metodo Conte di due sedute di allenamento quotidiane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mercato Napoli: De Bruyne, David, Gyokeres, Moise Kean, Frattesi (Corsera)

Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

