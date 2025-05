Mercato Juventus asse bollente col Napoli | De Laurentiis vuole regalare a Conte un altro obiettivo dei bianconeri Tutti i dettagli

Il mercato calcistico si infiamma: il Napoli di De Laurentiis punta Lorenzo Lucca, attaccante che stuzzica anche la Juventus. Con Antonio Conte in cerca di nuovi talenti, la competizione tra le due squadre cresce, rendendo l’asse Juve-Napoli sempre più rovente. La lotta per i migliori giocatori non è solo una questione di punti in classifica, ma rappresenta un vero e proprio duello strategico. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio!

Mercato Juventus, De Laurentiis su un altro obiettivo dei bianconeri: novità sull’attaccante accostato anche alla Juve. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Lorenzo Lucca sarebbe sempre più nei pensieri di Antonio Conte e De Laurentiis per rinforzare il Napoli in vista della prossima stagione. Il centravanti dell’ Udinese, seguito anche dal mercato Juventus, rappresenta uno dei primi nomi sulla lista del club campione d’Italia. Non solo David dunque: possibile un altro duello di mercato per Lucca nella prossima estate tra Juventus e Napoli. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, asse bollente col Napoli: De Laurentiis vuole regalare a Conte un altro obiettivo dei bianconeri. Tutti i dettagli

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero

La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Asse Bollente Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Napoli-Inter, asse caldo di mercato: torna l’idea dello scambio Raspadori-Frattesi; Asse caldo fra Napoli e Inter: sempre in piedi l'idea di uno scambio Raspadori-Frattesi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juve bollente, tensione alla Continassa tra Elkann e Giuntoli

Secondo calciomercato.it: Ore frenetiche in casa Juventus con l'addio di Giuntoli, ormai solo da ufficializzare dopo un duro confronto con Elkann ...

Berardi-Juve, è stato un ferragosto bollente

Da corrieredellosport.it: Ma è quello che sta succedendo sull’asse Torino-Sassuolo per Domenico Berardi alla Juventus. Il giocatore è carico perché da una parte sta vivendo un meraviglioso momento personale ...

Ribaltone in panchina con Sarri: cambia il mercato della Juventus

Come scrive calciomercato.it: Dal campo al mercato il passaggio è breve per la Juventus, che lavora da tempo su quello che potrà accadere al di fuori del terreno di gioco. Tanti i risvolti possibili da dover affrontare tra entrate ...