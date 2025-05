Mercato Juve l’obiettivo in difesa si allontana sempre di più! Quell’offerta lo sta convincendo | per questa cifra può salutare la Serie A

La Juventus è in cerca di un difensore, ma l'obiettivo Theo Hernandez si allontana sempre di più. Il Milan sta valutando offerte allettanti che potrebbero portare il talentuoso terzino a salutare la Serie A. In un mercato in continua evoluzione, come si muoveranno i bianconeri? L’addio di Hernandez potrebbe segnare un punto di svolta per le ambizioni bianconere e rimescolare le carte in difesa. Restate sintonizzati!

Mercato Juve, l’obiettivo in difesa si allontana sempre di più: tutti gli aggiornamenti sul calciatore accostato ai bianconeri. Alfredo Pedullà ha fornito un’importante aggiornamenti sul Milan che riguarda, in parte anche il mercato Juve. Ci sono, infatti, novità sul futuro di Theo Hernandez che potrebbe andare all’ Al Hilal. PAROLE – « Confermato il pressing dell’ Al-Hilal che vuole Theo. Di cartellino non so, 20-22-23-25, son finiti i tempi dei 40 del Como, il contratto sta scadendo. Lui si sta convincendo, ha aperto, ma non aveva mai chiuso, probabilmente perché gli hanno promesso una grande squadra ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, l’obiettivo in difesa si allontana sempre di più! Quell’offerta lo sta convincendo: per questa cifra può salutare la Serie A

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

