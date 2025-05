Mercatale | sabato 31 maggio sotto i portici di via Roma

Sabato 31 maggio, Arezzo si trasforma in un palcoscenico del gusto con il Mercatale! Dalle 9 alle 19, i portici di via Roma accoglieranno i sapori autentici dei prugnoli e dei formaggi freschi. Questo evento non è solo un mercato, ma un'occasione per riscoprire la tradizione gastronomica locale, nel vivo della Fiera Antiquaria. Scopri come i prodotti del territorio raccontano storie uniche, da assaporare e condividere!

ARezzo, 30 maggio 2025 – Dalle ore 9 alle 19 protagonisti prugnoli, formaggi freschi. Nuovo appuntamento mensile, domani, sabato 31 maggio con il Mercatale ad Arezzo. Dalle ore 9 alle 19 come sempre in concomitanza con la Fiera Antiquaria, sotto i Portici di via Roma ed in via Ser Petraccolo ci saranno dieci stand con prodotti a chilometro zero. La nuova edizione vedrà tra i protagonisti le prelibatezze stagionali: dal prugnolo del Casentino e della Valtiberina, alle primizie dell'orto di primavera, come cipolline, fave, insalatine oltre alle consuete squisitezze alimentari dei produttori agricoli del territorio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercatale: sabato 31 maggio sotto i portici di via Roma

