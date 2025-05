Mentana 40 anni di giornalismo fortuna e Cavalier King | A 25 ero già al Tg1

Enrico Mentana celebra 40 anni di giornalismo con una carriera che parla di passione e impegno. Dal suo debutto al TG1 a soli 25 anni, ha saputo raccontare l’Italia e le sue trasformazioni. In un’epoca in cui il disincanto per i social è crescente, la sua esperienza diventa un faro per chi cerca verità. E tra aneddoti e ricordi, spicca anche l’amore per i suoi Cavalier King. Un viaggio imperdibile!

Al Corriere della Sera ha raccontato la sua carriera, dal debutto in Rai a 25 anni alla direzione del TG di La7. Non mancano ricordi, successi, l'amore con Francesca Fagnani e il disincanto per i social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mentana, 40 anni di giornalismo, fortuna e Cavalier King: “A 25 ero già al Tg1”

Cerca Video su questo argomento: Mentana 40 Anni Giornalismo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Gaza, Feltri al GdI 'bacchetta' Mentana e Bocchino: Nessuna distinzione tra genocidio e crimini di guerra, assurdo parlare di antisemitismo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mentana si racconta a Skuola.net: dal 36 alla Maturità a fare la storia del giornalismo

Da ansa.it: “Un vecchio cavallo senza briglie” - così si definisce Enrico Mentana se dovesse paragonarsi ... Come ha fatto nella carriera-maratona di 40 anni: partita da 25enne come praticante al TG1 ...

Mentana, 'resto al TgLa7 per un giornalismo libero'

msn.com scrive: Lo scrive sui social il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ... piena libertà da ormai 14 anni - sottolinea ancora -. La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente ...

Enrico mentana ospite a tvtalk: il suo futuro a la7 e la storia con francesca fagnani

Si legge su gaeta.it: Enrico Mentana racconta a TvTalk la sua lunga carriera nei telegiornali, il futuro incerto dopo 45 anni di esperienza e il rapporto stabile con Francesca Fagnani, tra lavoro e vita privata.