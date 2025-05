Menopausa presentato documento su presa in carico personalizzata

La menopausa è un tema spesso trascurato, ma oggi si apre una nuova prospettiva! Alla Camera dei Deputati è stato presentato un documento innovativo che promuove la salute e il benessere femminile attraverso un approccio personalizzato e multidisciplinare. Questo passo non solo evidenzia l’importanza di una cura su misura, ma segna anche un cambio di rotta fondamentale nella medicina di genere, facendo eco a un trend sempre più urgente nella nostra società. Scopri di più!

Roma, 30 mag. (askanews) - È stato presentato alla Camera dei Deputati, il documento programmatico dal titolo: "Salute e benessere in menopausa: l'importanza di un approccio multidisciplinare e di una presa in carico personalizzata". Un documento che coinvolge tutti i professionisti di riferimento e che sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare della menopausa e della sua presa in carico personalizzata attraverso un percorso uniforme sul territorio. L'evento di presentazione "Menopausa senza limiti: nuove consapevolezze e strategie" è stato organizzato su iniziativa dell'Onorevole Martina Semenzato, in collaborazione con Fondazione Onda ETS.

