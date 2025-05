Meloni sui femminicidi non servono appelli io ci sono

Giorgia Meloni rompe il silenzio sui femminicidi, sottolineando l'urgenza di un impegno collettivo. "Non servono appelli, io ci sono", afferma, invitando tutte le forze politiche a unirsi per affrontare questo dramma sociale. In un'epoca in cui la violenza di genere è al centro del dibattito, la sua dichiarazione è un invito a riflettere e agire concretamente. È tempo di trasformare le parole in azioni decisive!

"Sto scrivendo alla commissione Bicamerale per l'infanzia per chiedere a tutte le forze: lavoriamoci insieme. Il tema è molto più grande di noi e penso che si debba affrontare insieme. Non c'è bisogno di appelli. Io ci sono. Serve una riflessione enorme". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sui femminicidi e sull'appello di Schlein a lavorare insieme.

