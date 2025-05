Meloni su femminicidio di Martina ad Afragola | masso dell’ex fidanzato e need di svolta culturale

Il tragico femminicidio di Martina, avvenuto ad Afragola, segna un'altra tappa dolorosa in una piaga che affligge la nostra società. La presidente Giorgia Meloni ha sottolineato l'urgenza di una svolta culturale per combattere questa violenza insensata. Le parole della premier ci invitano a riflettere su un cambiamento profondo: è tempo di unire le forze per proteggere le donne e costruire un futuro più sicuro. Non possiamo rimanere indifferenti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo pensiero su X in merito al tragico caso di femminicidio di Afragola. La premier si è fatta portavoce di un messaggio forte: per arginare questa terribile realtà occorre una vera svolta culturale. In un tono particolarmente toccante, ha ricordato la giovane vittima, enfatizzando che "Martina

Femminicidio, Schlein a Meloni “Facciamo una legge insieme, non possiamo assistere a questa strage quotidiana”

L'orrore del femminicidio non può più essere tollerato: ogni giorno, troppe donne e ragazze perdono la vita a causa di violenza insensata e radicata nella cultura.

Femminicidio di Afragola, Meloni a Schlein: “Niente divisioni ora collaboriamo”

Secondo repubblica.it: La premier: “Mi ha lasciato senza fiato”. E all’offerta di cooperazione della leader Pd risponde: “Serve una riflessione enorme” ...

Femminicidio di Afragola, il dolore della Meloni per Martina: "Mi sento disarmata"

Da msn.com: Ha risposto da presidente del consiglio, ma c'era la vibrazione di una madre. La tragedia di Afragola - dove la quattordicenne Martina Carbonaro è stata ...

Femminicidio ad Afragola, Schlein: “Subito educazione al rispetto obbligatoria in tutte le scuole”, Meloni: “Lavoriamoci insieme”

Come scrive orizzontescuola.it: La morte di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola uccisa il 27 maggio dall'ex fidanzato diciottenne, ha scosso profondamente le istituzioni.