Meloni risponde a Schlein l’allarme sulla violenza giovanile e i femminicidi | Rischiamo di non capire cosa succede alle nuove generazioni – Il video

In un momento in cui la violenza giovanile e i femminicidi spaventano l'Italia, Giorgia Meloni risponde all'appello di Elly Schlein, proponendo un'alleanza per affrontare insieme questa emergenza sociale. La richiesta di collaborazione sottolinea quanto sia cruciale unire le forze per proteggere le nuove generazioni. È tempo di lasciarci alle spalle le divisioni e mettere al primo posto la sicurezza dei più giovani. Chi sarà il prossimo a unirsi a questo appello?

Giorgia Meloni risponde all'appello lanciato da Elly Schlein che invitava la premier e tutte le forze di maggioranza a lavorare insieme per combattere la piaga dei femminicidi. «Sto scrivendo alla commissione Bicamerale per l'infanzia per chiedere a tutte le forze: lavoriamoci insieme. Il tema è molto più grande di noi e penso che si debba affrontare insieme. Non c'è bisogno di appelli. Io ci sono. Serve una riflessione enorme» ha dichiarato la Meloni in un incontro con la stampa ad Astana, in Kazakistan. Il commento della premier arriva dopo l'accorato post social del pomeriggio di ieri sul omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola.

Edi Rama inginocchiato davanti a Meloni: la premier risponde divertita ‘Edi, no!’”

Un momento singolare ha segnato l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tirana, per la sesta riunione della Comunità Politica Europea.

