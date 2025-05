Meloni rigioca la carta premierato per uscire dall’angolo

Meloni rispolvera l'idea del premierato per ritrovare slancio in un momento critico. Mentre il panorama internazionale è in subbuglio, le riforme sembrano svanire nel dimenticatoio. Questo tentativo di manovra politica non è solo una strategia per tornare al centro del dibattito, ma evidenzia la crescente pressione su chi guida il Paese. Un'argomento che dimostra come la stabilità interna sia più cruciale che mai in tempi incerti.

Oddio le riforme, e chi se le ricordava più? Fra dazi e guerre, con la premier impegnatissima a districarsi nella tempesta internazionale che minaccia di travolgerla, le tre riforme che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Meloni rigioca la carta premierato per uscire dall’angolo

Cerca Video su questo argomento: Meloni Rigioca Carta Premierato Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni: "Dibattito ideologico su premierato, non indietreggio"

Si legge su ansa.it: Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al convegno sul premierato alla Camera. "Chi ritiene di essere depositario esclusivo della Costituzione - ha aggiunto - ne mette, per paradosso ...

Meloni: "Andremo avanti spediti su premierato e giustizia"

Come scrive msn.com: Al premier Question time in Senato Giorgia Meloni dice che intende andare avanti su premierato e giustizia. "Il premierato sta andando avanti - spiega -, continuo a considerarla la madre di tutte ...

Premierato, Meloni: "Se il referendum non passa chissene, non lascio"

Si legge su tg24.sky.it: Il premierato è un tema cardine che sta scuotendo ... Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto l'argomento intervistata durante il programma di Rai3 "In mezz'ora".