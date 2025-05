Meloni | Parigi è amicamontata la panna

Meloni, con tono deciso, sottolinea l'amicizia tra Italia e Francia, in un momento in cui le tensioni geopolitiche sono all'ordine del giorno. "Montare panna" non serve a nascondere le divergenze, ma dimostra che il dialogo resta fondamentale. In un'Europa in evoluzione, la cooperazione tra nazioni è cruciale: le sfide comuni richiedono alleanze forti. Ecco perché osservare queste dinamiche è essenziale per comprendere il futuro del nostro continente.

19.50 "Voi siete sempre molto appassionati a questa vicenda. Vedo montare molta panna su questo tema. Ma l'Italia e la Francia sono amiche e alleate. Hanno posizioni convergenti su molti dossier e su altri hanno divergenze. Ma questo è normale.Non è che ci siano contrapposizioni. A volte i leader discutono ma questo non compromette nulla". Così la premier sull'incontro col presidente Macron. "Ci siamo visti tantissime volte.Le materie da discutere sono tante. Sono contenta che venga a Roma così avremo modo di vederci con calma". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Parigi Amicamontata Panna Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni: «La storia di Martina mi ha lasciato senza fiato, non stiamo capendo il tema. Macron? Normali divergenze, si è montata molta panna»

Lo riporta msn.com: «La storia di Martina mi ha lasciato senza fiato». Così Giorgia Meloni in un incontro stampa ad Astana, in Kazakistan. «Dico la verità, ci abbiamo lavorato ...

Meloni e Trump avranno un bilaterale a Parigi

Riporta ansa.it: La premier Giorgia Meloni avrà un incontro bilaterale con Donald Trump a Parigi a margine della cena di gala offerta dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce lo staff del presidente ...

Vertice di Parigi su Kiev, Meloni lontana da Macron e in sintonia con le posizioni di Vance. Il dietro le quinte

Si legge su affaritaliani.it: Giorgia Meloni non era affatto convinta dell’utilità del vertice straordinario di Parigi sull’Ucraina convocato in fretta e furia da Emmanuel Macron per rispondere alle accelerazioni di ...