Meloni missione Asia | in Kazakistan accordi per 4 mld euro e cooperazione su materie prime

La premier Meloni porta l'Italia in prima linea sull'asse Asia-Europa, siglando accordi da 4 miliardi di euro in Kazakistan. Dopo il trionfo a Samarcanda con i 14 accordi stipulati in Uzbekistan, la missione si fa sempre più strategica, puntando su materie prime e cooperazione. Un passo fondamentale per posizionare l'Italia come hub commerciale e politico in un contesto globale che cambia rapidamente. L’eco di questa alleanza risuonerà nei prossimi anni!

Dopo i 14 accordi firmati con l'Uzbekistan dove a Samarcanda è stata inaugurata "via Roma", la premier ha proseguito la sua missione in Asia in Kazakistan per siglare "intese che riguardano il futuro". Il clou della missione è rappresentato dal Vertice Italia-Asia Centrale che riunirĂ Meloni e i Capi di Stato e di governo dei cinque Paesi dell'area: Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Il summit rappresenta la prima riunione di questo tipo a livello di leader nell'ambito del formato 1+5, lanciato dall'Italia nel 2019 con il primo incontro ministeriale a Roma, seguito poi dalle tappe di Tashkent (2021) e Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni missione Asia: in Kazakistan, accordi per 4 mld euro e cooperazione su materie prime

Macron e lo schiaffo di Brigitte: come un video ha zittito la missione francese in Asia

Nell'articolo "Macron e lo schiaffo di Brigitte", esploriamo come un video virale abbia distolto l'attenzione dalla missione strategica di Macron in Vietnam.

