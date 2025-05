Meloni in Kazakistan | I vecchi blocchi geopolitici non esistono più

La visita di Meloni in Kazakistan segna un punto di svolta: i vecchi blocchi geopolitici si sfaldano, lasciando spazio a nuove alleanze. In un mondo sempre più interconnesso, la sicurezza e il benessere dei popoli dipendono dalla cooperazione internazionale. È un momento cruciale per riflettere su come l’Italia possa inserirsi in questo nuovo scenario. Resta da chiedersi: quali saranno i prossimi passi per costruire un futuro solido e condiviso?

(Agenzia Vista) Astana, 30 maggio 2025 “L'interdipendenza dei nostri destini è un dato di fatto, anche quando siamo chiamati a difendere insieme la nostra sicurezza, la sicurezza dei nostri cittadini, la sicurezza dei nostri popoli. Tutto intorno a noi sembra cambiare e le poche certezze che pensavamo di avere non ci sono più. In questo cambiamento epocale, i blocchi omogenei del passato non esistono più e le relazioni tra le nazioni si basano su modelli nuovi e molto spesso inediti. Il presente ci sfida, mettendo alla prova ciascuno di noi. Ma è un'occasione, è un'occasione per dimostrare il nostro valore, e sta a noi decidere come agire. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni in Kazakistan: I vecchi blocchi geopolitici non esistono più

Meloni in Kazakistan: I vecchi blocchi geopolitici non esistono più

