Meloni | Il rapporto tra Italia e Kazakistan è eccellente ma lo vogliamo migliorare

Il premier Meloni ha sottolineato l'eccellenza dei rapporti tra Italia e Kazakistan, un legame strategico in un contesto globale sempre più complesso. "C'è margine per fare meglio", ha affermato, evidenziando l'importanza della cooperazione economica e culturale. In un'epoca in cui le alleanze si fanno cruciali, questa visita rappresenta un passo verso nuove opportunità. Siamo pronti a scoprire insieme le potenzialità di una partnership in crescita!

(Agenzia Vista) Astena, 30 maggio 2025 “Ma in questi tempi difficili, ci sono delle buone notizie. E una di queste buone notizie è lo straordinario rapporto tra Italia e Kazakistan, che vorremmo addirittura migliorare con questa visita. Il nostro rapporto è eccellente. Lo abbiamo detto molte volte, ma c'è sempre margine per fare meglio.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia all'incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica del Kazakistan Qasym-Jomart Toqaev. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Il rapporto tra Italia e Kazakistan è eccellente, ma lo vogliamo migliorare

Italia leader in economia circolare: sfide e opportunità nel Rapporto 2025

L'Italia si conferma leader nell'economia circolare, posizionandosi al secondo posto tra i 27 Paesi dell'UE e al primo rispetto a Germania, Francia e Spagna.

Cerca Video su questo argomento: Meloni Rapporto Italia Kazakistan Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Kazakistan, Meloni al Forum di Astana: “Momento decisivo per intensificare i rapporti; Meloni in Kazakistan, vertice con i paesi dell'Asia Centrale: Crocevia strategico, creare ponti; Meloni a Samarcanda e Astana per sviluppare rapporto Asia centrale; Meloni in Uzbekistan, accordi per 3 miliardi di investimenti: Una giornata storica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni: Il rapporto tra Italia e Kazakistan è eccellente, ma lo vogliamo migliorare

Scrive ilgiornale.it: “Ma in questi tempi difficili, ci sono delle buone notizie. E una di queste buone notizie è lo straordinario rapporto tra Italia e Kazakistan, che vorremmo addirittura migliorare con questa visita. Il ...

Meloni in Kazakistan, accordi per oltre 4 mld euro, cooperazione su materie rare

Come scrive msn.com: Prima visita ufficiale in Kazakistan per Giorgia Meloni dall'inizio del suo mandato, una visita che la premier ha definito “non solo di protocollo, ma di sostanza”. Una giornata fitta di appuntamenti ...

Italia-Kazakistan, Meloni: "Creare ponti e opportunità è nel DNA italiano". E cita Marco Polo

Lo riporta informazione.it: Italia-Kazakistan, Meloni: 'Creare ponti e opportunità è nel DNA italiano'. E cita Marco Polo 'La capacità i costruire ponti e dialogo è nel DNA italiano, è un'eredità che abbiamo appreso da uno degli ...