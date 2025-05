Meloni Femminicidio di Afragola mi ha lasciato senza fiato

Il femminicidio di Afragola ha scosso le coscienze e mette in luce una realtà inquietante: i progressi legislativi non bastano. La presidente Meloni, in visita ad Astana, esprime la sua preoccupazione, sottolineando l'urgenza di un cambio culturale profondo. In un'epoca in cui il rispetto e la sicurezza delle donne dovrebbero essere priorità condivise, è tempo di agire con determinazione. È ora di passare dalle parole ai fatti!

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “Il femminicidio di Afragola? Questa storia mi ha lasciata senza fiato, delle volte ti senti proprio disarmato, le leggi le abbiamo fatte, è uno dei pochi temi sui quali non abbiamo avuto divisioni politiche, gli strumenti ci sono, il tema è più ampio e forse non lo stiamo capendo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Astana. xc3mca2sat Fonte video: Palazzo Chigi Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Meloni “Femminicidio di Afragola mi ha lasciato senza fiato”

Martina Carbonaro 14enne di Afragola, l’ennesima vittima di femminicidio.

Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni di Afragola, è tragicamente diventata l'ultima vittima di femminicidio.

