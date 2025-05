Meloni Facciamo di più

Il femminicidio di Martina Carbonaro ha scosso l'Italia, spingendo la premier Giorgia Meloni ad un'intensa riflessione. In un momento in cui il dibattito sulla violenza di genere è più che mai attuale, le parole della leader politica risuonano come un appello a fare di più. L'eco di questa tragedia ci invita a non restare in silenzio e a combattere insieme contro ogni forma di violenza. È tempo di agire!

L’indignazione e il dolore per il femminicidio efferato di Martina Carbonaro, la 14 enne di Afragola uccisa a colpi di pietra dal fidanzato 19 enne Alessio Tucci ha scosso profondamente anche la premier Giorgia Meloni, madre di Ginevra, che oggi ha sette anni. Ieri la premier ha scritto un post molto partecipe su X, dal quale si intuisce anche la preoccupazione per l’espansione di un fenomeno, quello appunto dei femminicidio, al quale sembra sia impossibile trovare un argine. "Alla famiglia di Martina va il mio abbraccio, pieno di dolore e vicinanza – ha scritto Meloni – alla Giustizia il compito di intervenire con la massima severità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni "Facciamo di più"

