Meloni e la storica missione in Asia | Italia fa da apripista per l’Europa E 5 leader sposano il Piano Mattei

Giorgia Meloni segna un punto di svolta: con il primo vertice Italia-Asia Centrale, il nostro Paese si propone come pioniere per l'Europa. Cinque leader hanno abbracciato il Piano Mattei, un progetto ambizioso che mira a rafforzare legami economici e culturali con un continente in rapida crescita. Un passo decisivo in un momento storico, dove l'Italia si fa portavoce della cooperazione globale e dell'innovazione. È solo l'inizio!

“La celebrazione del primo vertice Italia-Asia Centrale a livello dei leader r appresenta un fatto storico”: è soddisfatta, la premier Giorgia Meloni, al termine della sua missione, che in questi giorni l’ha portata in diverse realtà interessanti, dal punto di vista economico e culturale, del lontano continente asiatico. “ Vi ricordo che l’Italia è stata la prima Nazione dell’Unione Europea a decidere che ci dovesse essere un formato costante di dialogo con questa con questa regione. Non era mai stato celebrato a livello dei leader, ci tenevo particolarmente, penso che sia un segnale importante e penso che la via che l’Italia ha segnato già nel 2019 abbia fatto da apripista, se si ricorda che ad aprile scorso è stato celebrato anche un vertice Ue-Asia Centrale”, ha rivendicato Meloni al termine del vertice con Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni e la storica missione in Asia: “Italia fa da apripista per l’Europa”. E 5 leader sposano il Piano Mattei

La missione di Meloni a Tirana e la foto con i “volenterosi” (ma senza Macron)

La missione della premier Meloni a Tirana, in occasione del vertice della Comunità politica europea, si è contraddistinta per l'assenza di Macron e per la sua foto simbolica con i volenterosi.

Cerca Video su questo argomento: Meloni Storica Missione Asia Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Meloni in Uzbekistan, accordi per 3 miliardi di investimenti: Una giornata storica; Cosa ci fa Meloni in Uzbekistan; Meloni, missione in Asia. Inaugurata via Roma e intese per tre miliardi; Giorgia Meloni a Samarcanda: Uzbekistan strategico, rafforziamo il parternariato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni: vertice con paesi Asia Centrale e' storico, Italia apripista rapporti

Secondo informazione.it: Meloni: vertice con paesi Asia Centrale e' storico, Italia apripista rapporti Regione crocevia tra Oriente e Occidente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Astana, 30 mag - 'Sono molto soddisfatta di questa mi ...

Giorgia Meloni, la missione in Asia Centrale: siglato un accordo con il Kazakistan

Da msn.com: Missione diplomatica in Asia Centrale: la premier Giorgia Meloni rilancia l'Italia con un accordo chiave in Kazakistan.

Meloni in Kazakistan, vertice con i paesi dell'Asia Centrale: "Momento storico per nostre relazioni"

Come scrive msn.com: Dopo Samarcanda seconda tappa ad Astana. Oggi il vertice che vede al tavolo l'Italia insieme a Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan ...