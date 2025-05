Meloni | con Asia centrale collaborazione strategica Ue segue Italia

Giorgia Meloni lancia un ponte tra Italia e Asia Centrale, definendo questo incontro come un "momento storico". La crescente collaborazione strategica non solo apre nuovi orizzonti commerciali, ma si inserisce in un contesto globale di rivalutazione delle alleanze. In un'epoca in cui le relazioni internazionali si fanno sempre piĂą complesse, il ruolo dell'Italia emerge con forza. Rimanere aggiornati su questi sviluppi potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro.

Astana, 30 mag. (askanews) - Tra Italia e Asia centrale c'è una "collaborazione strategica su molti temi" ed è "un momento storico nei nostri rapporti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Astana international forum. "E' un momento decisivo - ha aggiunto - per intensificare le relazioni, per renderle piĂą durature e strategiche. L'Italia è stata la prima nazione in Ue a decidere di investire nelle relazioni con l'Asia centrale e i suoi Paesi. Il nostro esempio ha guidato il cammino per il primo summit Ue-Asia centrale che ha elevato a partenariato strategico le relazioni, siamo orgogliosi di questa scelta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: con Asia centrale collaborazione strategica, Ue segue Italia

Meloni a Samarcanda e Astana per sviluppare rapporto Asia centrale

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrapreso una missione nei centri strategici di Samarcanda e Astana, focalizzandosi su energia, minerali rari e opportunitĂ di investimento.

