Meloni chiude il vertice ad Astana Ora attende Macron e Rutte a Roma

Giorgia Meloni, chiudendo il vertice ad Astana, richiama Marco Polo per evidenziare il ruolo strategico dell'Italia nel costruire connessioni internazionali. Con l'atteso incontro a Roma con Macron e Rutte, la premier punta a rafforzare la cooperazione con le Repubbliche asiatiche centrali, un passo decisivo per un'Italia sempre più protagonista sulla scena globale. Sarà interessante vedere come questi legami influenzeranno la politica estera europea.

Ad Astana la premier Giorgia Meloni cita Marco Polo e sottolinea la capacità dell'Italia di costruire ponti. Il vertice tra Italia e Repubbliche dell'Asia centrale è l'occasione per consolidare la cooperazione con Paesi come Kazakistan e Uzbakistan, ma anche per dare slancio all'azione di politica estera. Che nei prossimi giorni impegnerà la presidente del Consiglio su più fronti, dal bilaterale con Emmanuel Macron e quello con il segretario generale della Nato Mark Rutte, passando per il faccia a faccia con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Mentre lo staff di Palazzo Chigi è al lavoro sul primo appuntamento in vista, quello con il presidente francese, Meloni si confronta con i leader dei Paesi asiatici e non nasconde l'entusiasmo: "È un momento storico, è l'inizio di un nuovo livello nelle nostre relazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni chiude il vertice ad Astana. Ora attende Macron e Rutte a Roma

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato"

La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Meloni ad Astana: vertice storico con l’Asia centrale, Italia apripista per l’Europa

Da informazione.it: Ad Astana , dove si è tenuto il primo vertice Italia - Asia centrale a livello di leader, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di un incontro che segna una svolta ne ...

Meloni smorza i toni su Macron: “Montata la panna sulle divergenze”

Scrive notizie.tiscali.it: La premier chiude le polemiche con Parigi, parla di dazi e Ucraina e rilancia l’asse con l’Asia centrale: “Rapporti strategici per l’Europa” ...

Meloni ad Astana: Italia ha tracciato la rotta col primo Vertice Ue-Asia Centrale

ilgiornale.it scrive: "L’Italia è stata la prima Nazione dell’Unione Europea a decidere di investire nei rapporti con l’Asia Centrale e con le sue singole Nazioni, lanciando un formato permanente per condividere idee. Abbi ...