Meloni | Asia centrale strategica

La premier Meloni ha sottolineato l'importanza della collaborazione strategica tra Italia e Asia Centrale, in un contesto globale sempre più interconnesso. Questo è un momento cruciale: l'Italia si fa pioniera in Europa, aprendo la strada a investimenti e relazioni che potrebbero ridefinire gli equilibri economici. Non solo diplomazia, ma anche opportunità per le imprese italiane di espandere i propri orizzonti. Un passo audace verso il futuro!

7.57 Tra Italia e Asia centrale c'è una "collaborazione strategica su molti temi" ed è "un momento storico nei nostri rapporti". Così la premier Meloni, all'Astana international forum. "L'Italia è stata la prima Nazione in Ue a decidere di investire nelle relazioni con l'Asia centrale e i suoi Paesi", aggiunge. "Il nostro esempio ha guidato il cammino per il primo summit Ue-Asia centrale". "Creare ponti esplorando strade che altri non hanno avuto coraggio di esplorare è nel Dna degli italiani,l'eredità di Marco Polo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrapreso una missione nei centri strategici di Samarcanda e Astana, focalizzandosi su energia, minerali rari e opportunità di investimento.

Lo riporta askanews.it: Samarcanda, 28 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva questa sera a Samarcanda, in Uzbekistan, per la sua prima visita in Asia centrale. Domani, poi, si sposterà ad Astana ...

informazione.it scrive: Giorgia Meloni ha scelto l'Uzbekistan come prima tappa della sua missione in Asia Centrale, regione strategica per energia e materie prime. A Samarcanda firmati accordi per 3 miliardi di euro che spaz ...

Si legge su msn.com: "L'Uzbekistan è un partner molto, molto importante. Le nostre sono relazioni solide, eccellenti già da molto tempo. Già dal 2023 abbiamo cercato di portarle ad un altro livello con il partenariato str ...