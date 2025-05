Meloni | Asia centrale sempre più rilevante sono molto soddisfatta

La visita di Meloni in Asia Centrale segna un punto cruciale nel panorama geopolitico attuale. Con riserve di gas e materie prime tra le più ricche al mondo, questa regione sta rapidamente emergendo come un attore chiave nell'economia globale. La giovane popolazione rappresenta un potenziale enorme, non solo per gli investimenti ma anche per il dialogo interculturale. È tempo di non sottovalutare questo crocevia strategico: il futuro potrebbe dipendere da qui!

Astana, 30 mag. (askanews) – “Sono molto soddisfatta da questa mia prima visita in Asia Centrale”, una “regione che sta assumendo sempre maggiore rilevanza. È una regione leader per molte cose: quarta per riserve naturali di gas, prima per bacini idrici del mondo, tra le prime per materie prime critiche, una popolazione molto giovane, un crocevia della storia e un ponte tra Oriente e Occidente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti ad Astana al termine del Vertice Ue-Asia centrale, presenti i leader di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan “Sono nazioni – ha aggiunto – con le quali è anche molto utile dialogare delle materie internazionali perché hanno chiaramente una posizione geostrategica particolarmente rilevante e quindi credo che questo segnale dato dall’Italia sia molto importante e vedo anche che è stato accolto straordinariamente bene. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Asia Centrale Rilevante Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meloni a Samarcanda e Astana: cosa vuole l'Italia in Asia Centrale; Giorgia Meloni a Samarcanda: Uzbekistan strategico, rafforziamo il parternariato; Italia-Uzbekistan, accordi per oltre 3 miliardi di investimenti. Perché l’Italia guarda con attenzione crescente all’Asia centrale; Meloni in Uzbekistan, accordi per 3 miliardi di investimenti: Una giornata storica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meloni: Asia centrale sempre più rilevante, sono molto soddisfatta

Secondo askanews.it: Astana, 30 mag. (askanews) – “Sono molto soddisfatta da questa mia prima visita in Asia Centrale”, una “regione che sta assumendo sempre maggiore rilevanza. È una regione leader per molte cose: quarta ...

Meloni: vertice con paesi Asia Centrale e' storico, Italia apripista rapporti

Come scrive ilsole24ore.com: Regione crocevia tra Oriente e Occidente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Astana, 30 mag - "Sono molto soddisfatta di questa mia prima visita in Asia ...

Meloni: Asia centrale strategica, intese Italia-Kazakistan

Secondo teleborsa.it: "Sono molto soddisfatta da questa mia prima visita in Asia centrale dove siamo stati accolti magnificamente", "è un fatto storico la celebrazione ...