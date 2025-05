Meloni ad Astana | Sul rapporto Italia-Francia si è montata tanta panna Contenta che Macron venga a Roma

Meloni, durante il suo intervento ad Astana, ha messo in chiaro il rapporto Italia-Francia: amicizia e alleanza. In un periodo in cui le tensioni geopolitiche sono all'ordine del giorno, la sua affermazione risuona come un invito alla collaborazione. Interessante è notare come le divergenze tra leader possano stimolare un dibattito costruttivo, senza compromettere le relazioni. Un messaggio di unità nel variegato panorama europeo!

“Voi siete sempre molto appassionati a questa vicenda. Vedo montare molta panna su questo tema. Ma l’Italia e la Francia sono amiche e alleate. Hanno posizioni convergenti su molti dossier e su altri hanno divergenze. Ma questo è normale. Non è che ci siano contrapposizioni. A volte i leader discutono ma questo non compromette nulla”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto a margine del vertice ad Astana alla domanda sul prossimo incontro con il presidente Macron. “Ci siamo visti tantissime volte – ha aggiunto parlando sempre del leader francese – le materie da discutere sono tante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni ad Astana: “Sul rapporto Italia-Francia si è montata tanta panna. Contenta che Macron venga a Roma”

