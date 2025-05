Meloni ad Astana siglati accordi Italia-Kazakhstan per 4 miliardi

In un momento in cui l'Italia cerca di rafforzare le proprie alleanze internazionali, la visita della presidente Giorgia Meloni ad Astana segna una tappa cruciale. Con accordi per 4 miliardi, si apre una nuova era di collaborazioni con il Kazakhstan, un paese strategico nell'ambito delle risorse energetiche. Questo non è solo un passo verso la diversificazione energetica, ma anche un forte messaggio di crescita e stabilità per l'intera regione.

Astana, 30 mag. (askanews) - Diversi gli accordi scambiati ad Astana tra Italia e Kazakhstan in occasione della visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha avuto un incontro bilaterale con il presidente Qasym-Jomart Tokayev. Oltre alla dichiarazione congiunta sul Partenariato strategico bilaterale, sono stati siglati tra gli altri, l'Accordo di riammissione in tema di migrazioni, la dichiarazione congiunta in materia di minerali critici e materie prime critiche, un accordo (tra Maire - Tecnimont - Samruk-Kazyna - Fondo Sovrano) sulla cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e per l'abilitazione della transizione innovativa della Nazione.

Meloni a Samarcanda e Astana per sviluppare rapporto Asia centrale

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrapreso una missione nei centri strategici di Samarcanda e Astana, focalizzandosi su energia, minerali rari e opportunità di investimento.

Meloni ad Astana, siglati accordi Italia-Kazakhstan per 4 miliardi

Meloni in Kazakistan, Tokayev: Italia primo partner commerciale nell'Ue, accordi per 4 miliardi

Meloni in Kazakistan, accordi per oltre 4 mld euro, cooperazione su materie rare

