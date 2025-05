Meloni ad Astana | Momento storico per le nostre relazioni Creare ponti è nel nostro dna | è l’eredità di Marco Polo

Un momento storico per l'Italia: Meloni ad Astana promuove relazioni mai così forti con l'Asia centrale. Dopo l'accoglienza a Samarcanda, che ha sbloccato investimenti oltre 3 miliardi, il summit di Astana si propone di "collegare menti e plasmare il futuro". Un chiaro segnale di come l'Italia stia riscrivendo la sua presenza nel mondo, seguendo l'eredità di Marco Polo. L'innovazione parte dal dialogo: siamo pronti?

Dopo l’accoglienza calorosa a Samarcanda che ha sancito investimenti complessivi superiori a 3 miliardi e «un nuovo livello di qualità» nelle relazioni tra i due Paesi (con l’omaggio di una «via Roma», la missione in Asia centrale del premier prosegue con il summit di Astana per l’International Forum: sul tema “Connecting Minds, Shaping the Future”, durante il quale è prevista una fitta agenda anche di incontri bilaterali con i presidenti di Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan. Meloni ad Astana: “Un momento storico che unisce le nostre Nazioni”. Orgoglio italiano. “Oggi ha inizio la mia prima visita ufficiale in Kazakistan dall’inizio del mio mandato come presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana – dice nel suo intervento Giorgia Meloni -. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni ad Astana: “Momento storico per le nostre relazioni. Creare ponti è nel nostro dna: è l’eredità di Marco Polo”

