Meloni ad Astana | Italia ha tracciato la rotta col primo Vertice Ue-Asia Centrale

La Meloni ad Astana segna una svolta storica: l'Italia è pioniera nell'investire nei rapporti con l'Asia Centrale. Questo primo Vertice UE-Asia Centrale non è solo un incontro, ma un'opportunità per tessere alleanze strategiche in un contesto globale sempre più interconnesso. Un passo audace che potrebbe trasformare l'Italia in un hub d’eccellenza per il dialogo e la cooperazione. Riuscirà a influenzare le dinamiche geopolitiche future?

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2025 "L'Italia è stata la prima Nazione dell'Unione Europea a decidere di investire nei rapporti con l'Asia Centrale e con le sue singole Nazioni, lanciando un formato permanente per condividere idee. Abbiamo indicato la via, e il nostro esempio ha realmente tracciato un percorso, col primo Vertice Ue-Asia Centrale dello scorso aprile, che ha elevato le relazioni tra la regione e l'Unione Europea a una partnership strategica. Siamo orgogliosi di questa scelta, poiché la capacità di costruire ponti e opportunità di dialogo, esplorando strade che altri non hanno avuto il coraggio di percorrere, è nel Dna del popolo italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni ad Astana: Italia ha tracciato la rotta col primo Vertice Ue-Asia Centrale

Meloni all'Assemblea di Confindustria: Confronto con categorie produttive è centrale

Il 27 maggio 2025, durante l'Assemblea di Confindustria a Bologna, il premier Meloni ha sottolineato l'importanza del dialogo con le categorie produttive, enfatizzando il ruolo cruciale del tessuto industriale italiano per la prosperità e il futuro del Paese.

