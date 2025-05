Melegnano addio progetto San Carlo | per l’area di via Carpiano l’ipotesi di un data center

Melegnano dice addio al progetto San Carlo: l’area di via Carpiano potrebbe diventare un data center. Mentre si parla di trasformazione digitale e sostenibilità, questa notizia fa riflettere sull'evoluzione delle aree industriali. Il sogno di un museo della patata e nuovi posti di lavoro svanisce, lasciando spazio a una realtà tecnologica che punta a innovare, ma anche a sollevare interrogativi sul futuro del lavoro e dell'ambiente. Cosa ci riserverà il domani?

Melegnano (Milano) – Uno stabilimento produttivo, un magazzino e una zona ad uffici, ma anche un museo della patata, 500 nuovi posti di lavoro e la cessione, al Comune, del vapore acqueo prodotto durante le lavorazioni, per alimentare le reti locali del teleriscaldamento. Ma nulla di tutto questo si farà. Dopo almeno 15 anni di annunci, arriva il colpo di spugna sul progetto, sbandierato a più riprese ma di fatto mai decollato, che avrebbe dovuto portare a Melegnano una sede della San Carlo. L’area di proprietà del colosso degli snack, 214mila metri quadrati in via Carpiano, nella zona industriale della città, a ridosso dell’A1 e dell’Alta velocità, è stata venduta al gruppo Vitali e potrebbe ospitare, un domani, un data center. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it