Mehdi Hassani è rinchiuso nel carcere di Ghezel Hesar dal 2022 La figlia fa appello alle Nazioni Unite al signor Turk e ai funzionari Ue per i diritti umani

La richiesta di aiuto della figlia di Mehdi Hassani risuona forte nel contesto di un Iran sempre più oppressivo. Con quasi 1000 esecuzioni nel 2024, il regime di Teheran sembra non avere freni. Le voci delle Ong si uniscono in un coro di allerta, chiedendo l’intervento della Comunità internazionale. La situazione a Ghezel Hesar è drammatica: qui, i diritti umani vengono sistematicamente calpestati. È tempo di agire e rompere il silenzio!

N el 2024 in Iran sono state quasi 1000 le esecuzioni a morte portate avanti dal regime di Teheran, un record che si sta ripetendo nel 2025 e che spinge numerose Ong a chiedere l’intervento della Comunità internazionale. Tra i prigionieri politici rinchiusi nel carcere di Ghezel Hesar – dove si registra il più alto numero di uccisioni – c’è anche Mehdi Hassani. Leggi anche › Pena di morte, nel 2024 record di esecuzioni e il 64% in Iran. Il report di Amnesty “Mio padre è accusato di ribellione armata, di aver mosso guerra a Dio, di corruzione sulla terra e di far parte dei Mujaheddin del Popolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mehdi Hassani è rinchiuso nel carcere di Ghezel Hesar dal 2022. La figlia fa appello alle Nazioni Unite, al signor Turk e ai funzionari Ue per i diritti umani.

