Meghan Markle rompe il silenzio su un tema tabù: il senso di colpa legato alla ricchezza. Nel suo podcast, la duchessa di Sussex rivela come alle donne venga imposto il silenzio sui soldi, alimentando una cultura di vergogna. Questo tema si inserisce in un contesto più ampio, dove la discussione sulla parità di genere e l'empowerment finanziario è sempre più urgente. È tempo di abbattere i miti e parlare apertamente di ricchezza!

(Adnkronos) – A Meghan Markle è stato "insegnato a sentirsi in colpa per il fatto di avere soldi". Nell'ultimo episodio del suo podcast, la duchessa di Sussex ha infatti affermato che alle donne "viene insegnato perfino a non parlare di soldi e che c'è molto senso di colpa quando si ha molto denaro". Ha aggiunto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nonostante le polemiche che circondano la loro vita pubblica, Meghan Markle e il principe Harry continuano a costruire la loro esistenza serena a Montecito, in California.

Meghan Markle: "Mi hanno insegnato a sentirmi in colpa per essere ricca"

