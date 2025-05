Meghan Markle la foto con le ciabatte da 820 euro fa scalpore | commenti spietati

Meghan Markle torna a far parlare di sé! Una foto con ciabatte da 820 euro ha scatenato un vortice di critiche e ironia sui social. In un'epoca in cui il consumismo viene sempre più messo in discussione, la duchessa sembra sfidare le convenzioni con disinvoltura. Ma dietro questa immagine, c'è un messaggio? Scopri perché i dettagli della sua vita continuano a catturare l'attenzione del pubblico!

Meghan Markle ha condiviso sul profilo della sua nuova azienda As Ever una foto che ritrae i suoi piedi nudi, infilati in un paio di ciabattine di Loro Piana, vendute a 920 dollari, ossia circa 820 euro. Ed è subito diventata virale, scatenando commenti feroci per più di un motivo. Meghan Markle, la foto delle verdure dell’orto non convince. Meghan Markle ha aperto qualche mese fa un’azienda di prodotti alimentari super chic, che ha chiamato As Ever. La Duchessa del Sussex prepara marmellate, miele, tè, tisane, sacchettini con fiori essiccati, insomma tutto quello che si vuole per arricchire una giornata di coccole costose. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle, la foto con le ciabatte da 820 euro fa scalpore: commenti spietati

Gli auguri di Meghan Markle per i 6 anni del figlio Archie: “Sei il nostro sole”

Nonostante le polemiche che circondano la loro vita pubblica, Meghan Markle e il principe Harry continuano a costruire la loro esistenza serena a Montecito, in California.

