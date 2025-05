Medolla San Felice | Idrissa Camarà rinforza l' attacco per la Promozione

Il Medolla San Felice fa sul serio e punta alla promozione con l'ingaggio di Idrissa Camarà, attaccante esperto proveniente dall'Eccellenza siciliana. Con un passato in Serie B e C, Camarà porta con sé un bagaglio di esperienza prezioso per affrontare la sfida del campionato. La sua capacità di segnare e creare occasioni potrebbe essere il fattore decisivo per le ambizioni della squadra, in un contesto dove la competitività è alle stelle!

Il Medolla San Felice piazza il colpo grosso in attacco per la Promozione con Idrissa Camarà (’93) punta della Guinea Bissau che viene dall’Eccellenza siciliana allo Sciacca e vanta una lunga esperienza fra Serie B (26 gare ad Avellino dal 2016 al 2018), Serie C (Akragas) e D con Correggese, Giugliano, Agropoli e Luparense, oltre alle stagioni in Belgio e Portogallo. In Eccellenza manca solo l’ufficialità, ma Bob Notari sarà il nuovo tecnico del Formigine. In Promozione lo United Carpi sta per riabbracciare Simone Teocoli, centrocampista classe ‘82 che torna da Arceto, confermati Kundome, Posponi, Vezzani, Malagoli, Gianasi e Cinelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Medolla San Felice: Idrissa Camarà rinforza l'attacco per la Promozione

