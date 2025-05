Medioriente | media Israele blocca visita in Cisgiordania di leader guidati da A Saudita

Israele frena una storica visita dei ministri degli Esteri del Medioriente in Cisgiordania, guidata dal potente diplomatico saudita. Questa decisione non solo segna un passo indietro nei rapporti regionali, ma evidenzia anche le tensioni crescenti nel panorama geopolitico del Medio Oriente. Un momento cruciale che potrebbe influenzare il delicato equilibrio di potere nella regione: cosa accadrà ora? Rimanete sintonizzati, la situazione è in evoluzione!

Torino, 30 mag. (LaPresse) – Israele ha deciso di bloccare una delegazione di ministri degli Esteri del Medioriente, guidata dal massimo diplomatico saudita, impedendo loro di effettuare una storica visita in Cisgiordania domenica prossima. Lo conferma un alto funzionario israeliano a Times of Israel. I ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Giordania, Qatar e Turchia avrebbero dovuto incontrare il presidente dell’AutoritĂ Palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah. Il funzionario israeliano afferma che l’AutoritĂ Palestinese stava pianificando di ospitare un incontro volto “a promuovere la creazione di uno Stato palestinese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, Israele blocca visita in Cisgiordania di leader guidati da A.Saudita

Medioriente: media, oltre 100 morti oggi in attacchi Israele a Gaza

Oggi il conflitto in Medio Oriente ha registrato un tragico incremento di violenza, con oltre 100 palestinesi uccisi in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

