Medioriente | Katz Hamas accetti piano Witkoff o sarà distrutta

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, lancia un ultimatum a Hamas: accettare il piano proposto dagli Stati Uniti o affrontare la distruzione. Questo scenario drammatico si inserisce in un contesto globale di tensione crescente e incertezze geopolitiche. La posta in gioco non è solo il futuro della regione, ma anche la stabilità di interi equilibri internazionali. La domanda sorge spontanea: quali saranno le conseguenze di una scelta così estrema?

Torino, 30 mag. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz è tornato a minacciare Hamas: o accetta l’accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi proposto dagli Stati Uniti, oppure affronterà la distruzione. “Le Forze di Difesa Israeliane proseguono l’operazione a Gaza con piena forza, colpendo e smantellando le roccaforti di Hamas, evacuando la popolazione locale da tutte le zone di combattimento e attaccando l’area via aria, terra e mare con un’intensità senza precedenti, al fine di garantire la massima protezione ai nostri soldati”, ha spiegato in una dichiarazione ripresa da Times of Israel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Katz, Hamas accetti piano Witkoff o sarà distrutta

Medioriente: Katz, Hamas ha annunciato ritorno a tavolo negoziati

Il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che Hamas è tornata a partecipare ai negoziati dopo l'avvio dell'operazione “I carri di Gedeone” da parte delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza.

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Katz Hamas Accetti Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Guerra in Medioriente, le news del 21 maggio | Israele si prepara ad attaccare centrali iraniane; Medioriente: Katz, Hamas ha annunciato ritorno a tavolo negoziati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Medioriente: Katz, Hamas accetti piano Witkoff o sarà distrutta

Segnala msn.com: Torino, 30 mag. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz è tornato a minacciare Hamas: o accetta l’accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi proposto dagli Sta ...

Katz a Hamas, 'accettate piano Witkoff o vi annienteremo'

Si legge su ansa.it: "Gli assassini di Hamas saranno costretti a scegliere: accettare i termini dell'accordo Witkoff sugli ostaggi oppure essere annientati". È l'avvertimento ad Hamas del ministro della Difesa israeliana ...

Gaza, la risposta di Tel Aviv a Macron: "Costruiremo uno Stato ebraico in Cisgiordania e lo Stato palestinese sarà carta straccia"

Da msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 602. Secca replica del ministro della Difesa Israel Katz a Emmanuel Macron, che aveva auspi ...