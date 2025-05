Medici di base Muraca presenta un’interrogazione sulla gestione delle prescrizioni mediche

Il consigliere regionale Giovanni Muraca ha lanciato un appello urgente per migliorare la gestione delle prescrizioni mediche in Calabria, un tema che tocca da vicino la salute di tutti i cittadini. In un'epoca in cui la digitalizzazione e l'efficienza sanitaria sono sempre più richieste, è fondamentale garantire che ogni paziente possa accedere rapidamente alle cure necessarie. Riuscirà la giunta a rispondere a una questione così cruciale? Scopriamolo insieme.

Le future Aft non bastano, poche risposte al bando per i medici di base

Le future Aggregazioni Funzionali Territoriali (Aft) non risolvono da sole il problema delle carenze di medici di base.

