Mediazioni sulla sanità da incoraggiare

La proposta delle regioni per mediare sulla sanità potrebbe segnare un cambio di rotta cruciale per il futuro dei medici di famiglia. In un contesto in cui la salute pubblica è sempre più sotto pressione, trovare un equilibrio diventa essenziale. La domanda è: riusciranno le istituzioni a valorizzare il ruolo dei medici di base? Un passo verso la sostenibilità del sistema sanitario è ora più che mai necessario!

In medio stat virtus? Forse sì, anche per il futuro dei medici di famiglia. Questo almeno quello che traspare dalla proposta avanzata dalle regioni e visionata dal ministero della.