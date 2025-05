Mediaset lancia la campagna Vacanze in Italia | prima del Dove scegli il Come per un turismo sostenibile

Mediaset lancia una campagna innovativa per le vacanze in Italia, invitando a riflettere su come viaggiamo. Dal 3 al 10 giugno 2025, il messaggio è chiaro: l'Italia merita un turismo che la rispetti. In un'epoca in cui il turismo sostenibile è più di una semplice tendenza, è un passo fondamentale per preservare il nostro patrimonio. Scopri come ogni scelta può fare la differenza!

Dal 3 al 10 giugno 2025, Mediaset dĂ il via a una nuova campagna di sensibilizzazione crossmediale per promuovere un turismo consapevole e rispettoso del territorio. La campagna, trasmessa su tutti i canali del Gruppo e sulle piattaforme online, mira a incoraggiare il pubblico a ripensare il modo di viaggiare, privilegiando scelte piĂą sostenibili e responsabili. Mediaset, un invito a ripensare il turismo: attenzione all’ambiente e alle comunitĂ locali. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’Italia, con il suo immenso patrimonio naturale, culturale e artistico, richiede un approccio al turismo che vada oltre la semplice scelta della meta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mediaset lancia la campagna “Vacanze in Italia: prima del Dove scegli il Come” per un turismo sostenibile

