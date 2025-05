Mediaset la campagna per promuovere il turismo sostenibile

Mediaset lancia una campagna innovativa per il turismo sostenibile dal 3 al 10 giugno 2025, rispondendo a un'esigenza sempre più sentita: viaggiare con consapevolezza. Con un approccio crossmediale, l'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di rispettare il nostro territorio. Un punto interessante? La scelta di Mediaset riflette un trend globale verso un turismo che non solo esplora, ma anche preserva e valorizza le destinazioni. Unisciti al cambiamento!

Dal 3 al 10 giugno 2025, Mediaset lancia una nuova campagna per promuovere un turismo più consapevole e rispettoso del territorio. Attraverso una campagna di sensibilizzazione crossmediale — in onda su tutti i canali e sulle piattaforme online del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi — Mediaset si fa promotrice di una visione del turismo orientata alla sostenibilità, invitando il pubblico a ripensare il modo di viaggiare con maggiore attenzione all’ambiente e alle comunità locali. In un Paese straordinariamente ricco di patrimonio naturale, culturale e artistico, la sfida non è più soltanto decidere dove andare, ma scegliere come farlo: con rispetto, consapevolezza e responsabilità. 🔗 Leggi su Funweek.it

