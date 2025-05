Meccanica bergamasca in difficoltà | Penalizzati dall’incertezza sui mercati internazionali serve cambio di passo sull’energia

La meccanica bergamasca sta affrontando una sfida senza precedenti, colpita dall'incertezza dei mercati internazionali. I risultati dell’Indagine di Federmeccanica rivelano un'industria in difficoltà: il 2025 si preannuncia complicato. Serve un cambio di passo sull'energia per risollevare il settore. La trasformazione verso fonti più sostenibili non è solo necessaria, ma rappresenta un’opportunità imperdibile per innovare e competere in un mercato sempre più esigente.

Sono stati diffusi i risultati della 174ª edizione dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica – Meccatronica italiana. Nei primi mesi del 2025 l'attività economica globale ha evidenziato segnali di indebolimento e le attese per l'anno in corso sono state ulteriormente ridimensionate. Questo principalmente a seguito degli annunci di nuovi dazi all'import da parte dell'amministrazione statunitense, con pesanti ricadute sull'economia mondiale, nonché delle incertezze sulla loro applicazione. In particolare, nel settore metalmeccanico: i volumi di produzione sono mediamente aumentati dello 0,7% rispetto al precedente trimestre, ma rispetto all'analogo periodo del 2024 l'attività si è confermata negativa, con una contrazione del 5,8%.