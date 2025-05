Me ne vado è finita Terremoto in tv il programma di prima serata perde il suo volto storico

Un'era si chiude: il noto cantautore dice addio a "Terremoto in TV", un programma che ha segnato la prima serata di molti italiani. La sua decisione, presa con determinazione, sottolinea una tendenza crescente nel mondo dello spettacolo: i talent show stanno cambiando faccia. Riflessione interessante? Il passaggio dal piccolo schermo al palcoscenico teatrale potrebbe aprire nuovi orizzonti creativi e rinnovare il legame con il pubblico. Che ne pensate?

Il vip conferma tutto, lascia il programma top. In quest'epoca di cambiamenti dei palinsesti tv fa rumore l'addio del noto cantautore al talent show nel quale, per tanti anni, ha ricoperto il ruolo di giurato insieme ad altri colleghi. Le sue dichiarazioni non lasciano spazio a interpretazioni o dubbi. " Faccio teatro e faccio televisione quando voglio e come voglio – ha detto l'ormai ex giudice – Ogni tanto metto la testolina anche nel cinema. Ho vinto un David di Donatello e un Nastro d'Argento. E poi faccio musica. Ma non dipendo da nessuno di questi ambienti. È questa la mia grande libertà.