Me lo ha confessato lui Sempio la rivelazione dell’amica | ancora un colpo di scena

Il mistero attorno ad Andrea Sempio si infittisce, mentre nuove rivelazioni continuano a scuotere l’opinione pubblica. Elisa, amica di Sempio, sottolinea un punto cruciale: l'innocenza di Andrea potrebbe nascondere verità inaspettate. In un’epoca in cui la ricerca della verità è al centro di dibattiti sempre più accesi, ogni confessione diventa un tassello fondamentale in questo intricato puzzle. Rimanete sintonizzati: la prossima mossa potrebbe cambiare

« L’impronta è tua? Andrea mi ha detto che sì, potrebbe essere sua. Ma allo stesso tempo mi ha confermato di essere innocente, e io non ho dubbi dopo la sua conferma». Parla così Elisa, un’amica di Andrea Sempio, nell’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda venerdì 30 maggio. La sua voce si aggiunge al coro sempre più fitto di interrogativi sul delitto di Garlasco, che dal 2007 continua a scuotere l’opinione pubblica e a generare sviluppi giudiziari. Elisa è originaria di Tromello, come Andrea, e lo conosce dal 2010. Ha deciso di raccontare la sua versione ora che l’amico è formalmente indagato per omicidio in concorso per la morte di Chiara Poggi, la ragazza uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Me lo ha confessato lui”. Sempio, la rivelazione dell’amica: ancora un colpo di scena

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

