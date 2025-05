McTominay non si ferma mai | il gesto social carica l’ambiente Napoli FOTO

Scott McTominay non smette di sorprendere! Dopo il trionfo del quarto Scudetto, il centrocampista scozzese ha mostrato il suo lato più festaiolo sui social, caricando l'ambiente partenopeo. Questo gesto testimonia la nuova energia che permea il Napoli, un team in continua crescita e trasformazione. E chissà, forse il suo entusiasmo contagioso potrebbe essere la chiave per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi nella prossima stagione!

Nonostante la vittoria del quarto Scudetto da protagonista indiscusso, Scott McTominay ha dato ulteriore prova della sua mentalità da leader del Napoli. Negli ultimi giorni abbiamo visto una versione di Scott McTominay decisamente diversa dal solito: estremamente euforico, scatenato per i festeggiamenti e molto festaiolo. Ora, però, i festeggiamenti ufficiali sono conclusi e il centrocampista scozzese ha già messo la quinta in vista della prossima stagione, per continuare a dare il massimo per il suo Napoli. McTominay riprende gli allenamenti: carica a mille sui social. Come dimostrato sul suo profilo Instagram, McTominay ha già ripreso ad allenarsi per mantenere alta la forma e farsi trovare pronto in vista della prossima stagione.

Napoli, la nota positiva nel pari con il Genoa: il tandem McTominay-Lukaku l’arma in più di Conte

Napoli si prepara a vivere intensi momenti di lotta per lo Scudetto, con il tandem McTominay-Lukaku che si sta rivelando il segreto del successo di Antonio Conte.

