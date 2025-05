McLaren davanti a tutti nel venerdì di Barcellona

La McLaren brilla nel venerdì di Barcellona, con Lando Norris che conquista il miglior tempo nelle FP1 e Oscar Piastri che lo supera in FP2. Questo inizio di weekend non è solo un segnale di forza per il team, ma riflette anche una crescente competitività nel mondo della Formula 1, dove le sorprese sono all'ordine del giorno. Tenete d'occhio questa scuderia: potrebbe essere l'anno della rinascita!

Norris il più veloce nelle Fp1, poi Piastri fa segnare il miglior crono di giornata BARCELLONA (SPAGNA) - Subito McLaren in evidenza a Barcellona. Nel venerdì di libere che apre il weekend del Gran Premio di Spagna, Lando Norris fa segnare il miglior tempo al mattino in 1'13"718, poi nelle FP2 il co.

F1, Prove Libere del Venerdì sul Circuito di Barcellona nel segno della McLaren.

Le prove libere del venerdì a Barcellona hanno visto la McLaren protagonista, un chiaro segnale del suo rinnovato slancio nel mondiale di Formula 1.

