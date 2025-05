Maxi rissa a Torino con mazze chiodate poi due auto cercano di investire i rivali | il video a Barriera di Milano

Una maxi rissa che sembra uscita da un film d’azione ha scosso il quartiere Barriera di Milano a Torino. Mazze chiodate e tentativi di investimento: un episodio che ci ricorda quanto la violenza nelle strade sia un tema caldo e imperante. Con 14 persone identificate e tre feriti, di cui uno in condizioni gravissime, questo evento accende un faro su una realtà inquietante: il bisogno di sicurezza nelle nostre città. Cosa si sta facendo per fermare questa escalation?

Maxi rissa nel quartiere Barriera di Milano a Torino: sono state identificate 14 persone in seguito alla lite esplosa in strada. In tre sono stati portati in ospedale e una persona sarebbe in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Maxi rissa a Torino con mazze chiodate, poi due auto cercano di investire i rivali: il video a Barriera di Milano

Milano, maxi rissa con 20 persone ubriache al Lune Storte: chiuso dal Questore per 15 giorni

Il locale "Lune Storte" di Milano è stato chiuso per 15 giorni a seguito di una maxi rissa coinvolgente 20 persone ubriache.

Cerca Video su questo argomento: Maxi Rissa Torino Mazze Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Ci sono 11 arresti per la rissa in strada con mazze chiodate a Torino; Colpi di mazze chiodate e coltelli: 11 arresti per la maxi rissa ad Aurora; Torino, maxirissa e coltellate in Barriera di Milano, poi due auto cercano di investire i rivali. Tre feriti, uno gravissimo; Torino, tentano di investire i rivali nella maxi-rissa con le spranghe. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il video della maxi rissa con coltelli e mazze chiodate in Barriera di Milano a Torino

Come scrive blitzquotidiano.it: Rissa violenta in via Bra a Torino: tre peruviani aggrediscono connazionali con coltelli e bastone chiodato, feriti gravi.

Torino, in Barriera di Milano la maxi rissa in strada e poi il tentativo di investire i rivali: «Quartiere ostaggio della criminalità»

Scrive msn.com: Ancora una maxi rissa, e ancora coltellate in Barriera di Milano. Tre uomini, armadi di coltelli e di un bastone chiodato, hanno aggredito altri tre uomini in via Bra, all’angolo con corso Giulio Cesa ...

Maxi rissa con armi e mazze chiodate a barriera di milano: undici arresti e quattro feriti gravi a torino

gaeta.it scrive: Una violenta rissa armata a Barriera di Milano, Torino, ha causato quattro feriti e quattordici arresti; le forze dell’ordine indagano su una faida tra bande criminali nel quartiere segnato da degrado ...