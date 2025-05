Maxi pensilina e segnaletica | volata per la nuova autostazione

La nuova autostazione di viale Europa è quasi pronta e segna un passo decisivo nella riqualificazione della stazione ferroviaria. Con la maxi pensilina e la nuova segnaletica, il progetto non solo migliorerà l'accessibilità, ma contribuirà anche a un trasporto pubblico più efficiente e sostenibile. Un trend che si fa sempre più forte: città più smart e vivibili per tutti. Non perdere di vista come questo cambiamento trasformerà la tua esperienza di viaggio!

L’intera area della stazione ferroviaria è interessata da un importante intervento di riqualificazione che è ormai entrato nella sua parte cruciale. Il primo tassello del mosaico a finire al suo posto sarà la nuova autostazione in fase di ultimazione in viale Europa. Al momento è in corso di realizzazione la segnaletica orizzontale e l’impresa al lavoro sta curando gli ultimi dettagli della grande pensilina che caratterizza l’area. Al termine dell’anno scolastico, dunque nelle prossime settimane, avverrà il trasferimento del terminal dei bus dall’attuale piazzale Marx di fronte alla stazione, nei nuovi spazi appena ultimati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi pensilina e segnaletica: volata per la nuova autostazione

Rivoluzione in Borgo Stazione: si valuta una nuova sede per l'autostazione

Una rivoluzione a Borgo Stazione si prospetta con la valutazione di una nuova sede per l'autostazione.

